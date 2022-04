Piti Suomen itsenäisyyttä laittomana

Hallitun opposition rääväsuu

– Se, että (duumassa) ylipäätään tapahtuu mitään kaikista rajoituksista huolimatta on kiitos Zhirinovskin kaltaisten ihmisten. Demokratian imitaatio vaatii opposition imitaatiota, ja Zhirinovski on lahjakas näyttelijä. Hän huijaa jatkuvasti ihmisiä ajattelemaan, että duumassa käydään todellista väittelyä. Mutta fakta on se, että hän on täydellisen lojaali Kremlille, mikä näkyy hänen äänestyskäyttäytymisessään, arvioitiin Zhirinovskin roolia venäläispolitiikassa Financial Review -lehdessä vuonna 2018.