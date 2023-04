Rantasen ja Lehkosen Coloradolle kova isku NHL:n kurinpidosta

Makar teki viime vuoden pudotuspeleissä 20 ottelussa 29 tehopistettä, ja hänet valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Seattle-sarjassa kanadalainen on tehnyt neljässä ottelussa pisteet 1+2.

Mikko Rantasen ja Artturi Lehkosen edustama Colorado on kärsinyt pudotuspeleissä myös muista ikävistä poissaoloista. Ruotsalaiskapteeni Gabriel Landeskog on ollut koko kauden sivussa viime syksyn polvileikkauksen jälkeen, ja venäläishyökkääjä Valeri Nitshuskin on jättänyt kaksi edellistä ottelua väliin henkilökohtaisten syiden takia.