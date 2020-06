Rajuja lukuja: Kuolleiden määrä kasvoi toukokuussa Moskovassa lähes 60 prosenttia

Moscow Times -lehti kertoo, että kuolleiden määrä oli kuluvan vuoden toukokuussa 58 prosenttia suurempi kuin kuolleiden keskiarvo toukokuussa vuosina 2017–2019.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kaupungissa kuoli toukokuussa yli 5 700 ihmistä enemmän kuin viime vuoden vastaava ajanjaksona. Asiasta kertoi Moskovan terveysvirasto.

Kaupungin terveysviraston mukaan toukokuun aikana kuoli yhteensä 15 713 ihmistä. Näistä 5 260:n kerrotaan liittyneen jollain tavalla koronaan.

Noin puolet Venäjän tartunnoista Moskovassa

Noin puolet kaikista maan koronatartunnoista on varmistettu Moskovassa. Pääkaupungissa höllennettiin tiistaina koronatilanteen vuoksi asetettuja liikkumisrajoituksia.

Venäjällä on vahvistettu Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli 493 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 6 350. Korkeisiin tartuntalukuihin nähden Venäjän koronakuolemien määrä on suhteellisen alhainen.

On esitetty epäilyjä, että Venäjällä tartuntaluvut sekä virukseen liittyvien kuolemien määrä olisivat vielä suurempia.

Itävalta avaa Italian vastaisen rajansa ensi viikolla

Keskiviikkona EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell kehotti kaikkia EU:n jäsenvaltioita avaamaan rajansa matkailijoille 1. heinäkuuta. Borrellin mukaan jokainen jäsenmaa vastaa koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoituksista ja kielloista. Borrellin mukaan EU kuitenkin kehottaa jäsenmaita purkamaan rajoituksia.

Itävallan hallitus kertoi keskiviikkona, että maa avaa Italian vastaisen rajansa ensi viikon tiistaina 16. kesäkuuta. Itävalta oli viime viikon keskiviikkona avannut muut rajansa. Itävallalla on yhteinen raja Slovenian, Unkarin, Slovakian, Tshekin, Saksan, Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa.

– Kyllä, me olemme avaamassa rajan Italiaan, Itävallan ulkoministeri Alexander Schallenberg kertoi lehdistötilaisuudessa.

Itävalta on ilmoittanut, että 31 maan kansalaiset saavat saapua maahan rajoituksetta. Suuri osa maista on Euroopasta. Poikkeuksia ovat Ruotsi, Espanja, Portugali ja Britannia. Näistä maista saapuvien matkailijoiden on osoitettava negatiivinen koronavirustesti tai mentävä kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

talia avasi rajansa eurooppalaisille matkailijoille jo 3. kesäkuuta kolmen kuukauden tauon jälkeen.