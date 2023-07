Rajavartiolaitos: Keskiyöllä alkaneissa sisärajatarkastuksissa muutamia henkilöitä tarkastettu tarkemmin

– Tarkastuksia on tehty satunnaisotannalla sekä viranomaisten riskiarvion perusteella. Tarkastuksissa ei ole vielä löytynyt paperittomia. Muutamia viranomaisten jo aiemmin etsimiä henkilöitä on tarkastettu tarkemmin, mutta selvityksiä on tehty muista syistä kuin Bidenin vierailuun liittyen, sanoo Kangasniemi.