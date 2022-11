Rajavartiolaitos epäilee törkeää ihmiskauppaa ja törkeää raiskausta, uhri Suomeen tuotu 15-vuotias tyttö

Rajavartiolaitoksen mukaan rikoksista epäilty on Suomessa asuva ulkomaalaistaustainen henkilö. Hänen epäillään järjestäneen laittomasti Suomeen alaikäisen, tekohetkellä 15-vuotiaan tytön.

– Esitutkinnan perusteella uhri on joutunut Suomeen saapumisen jälkeen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Rikosten pääepäilty on ollut tutkintavankeudessa 9.9.2022 lähtien ja hän on edelleen vangittuna, Rajavartiolaitos kertoi tiedotteessa maanantaina.