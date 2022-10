Rajavartiolaitoksella erikoistehtävä Itäisellä Suomenlahdella: Ongelmia kohdannut ilma-alus saatettiin alas taivaalta

– Aluelennonjohtaja kysyi meiltä, että voidaanko avustaa siten, että saatetaan kone kentälle. Olisi ollut kyky päästä alas itsekin, mutta todettiin, että on hyvä lähteä varmistamaan, kertoo tehtävässä mukana ollut ilma-alusteknisen yksikön päällikkö, majuri Kenneth Rosenqvist.

Yläpuolelta löytyvältä videolta on nähtävissä, kuinka kone tekee onnistuneen laskun lentokentälle.

"Ei ole koskaan tällaista tullut eteen"

– Itselleni ei ole koskaan tällaista tullut eteen. Olen tietoinen muutamista tapauksista, jossa lennonjohto on avustamisen suorittanut loppuun, Rosenqvist kertoo.

Dornier-lentokoneet operoivat pääsääntöisesti merialueilla. Rajavartiolaitoksella on meneillään hanke jo vuosia käytössä olleiden koneiden korvaamiseksi. Koneita Suomella on kaksi ja niillä on tärkeä rooli Suomen rajavalvonnassa.