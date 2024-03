Raiskauksesta tuomitun Topi Rönnin sopimus purettu – näin Tappara-hyökkääjä kommentoi

– Tapahtuneesta tähän hetkeen on kulunut lähes kolme vuotta ja tämä aika on ollut äärimmäisen raskasta kaikille asianosaisille. Julkisuus tapauksen ympärillä on tuntunut musertavalta ja koskettanut itseni lisäksi perhettäni ja läheisiäni. Tahtomattani asia on liittynyt myös Tappara-yhteisöön sekä minut varanneeseen Calgary Flamesiin ja moniin muihin. Haluan pyytää tätä anteeksi kaikilta asianosaisilta, Rönni sanoo Tapparan tiedotteessa.