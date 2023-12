Pysäyttävä selvitys jalkapallon naisten MM-turnauksesta – tuntuva ero miesten kisoihin: "Erittäin herkkä aihe"

Aineiston perusteella eniten häirintäviestejä lähetettiin Yhdysvaltojen joukkueelle.



Tutkimuksessa ilmeni, että naisten MM-turnauksen pelaajat joutuivat häirinnän kohteeksi 29 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä kuin viime vuonna Qatarissa pelattujen miesten MM-kisojen pelaajat.



– Jos häviämisen lisäksi on olemassa yksi asia, josta jalkapalloilijat kärsivät eniten, niin se on loukkaava kommentointi – kaikki pilkkaukset ja solvaukset, kolumbialaispelaaja Leicy Santos sanoo raportissa.



– Olemme ammattilaisjalkapalloilijoita, mutta ennen kaikkea ihmisiä. Jotkut pelaajat pystyvät sietämään netissä saamiaan loukkauksia, mutta eivät kaikki. Tämä on erittäin herkkä aihe mielenterveyden kannalta.



Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino lupasi, ettei häirinnän torjumisessa oteta taka-askelia.



– Syrjinnälle ei ole sijaa jalkapallossa ja yhteiskunnassa, Infantino painotti.