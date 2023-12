Pyromaanien suosimaa Gävlen olkipukkia uhkaa nyt yllättävä vaara ilmasta

Ruotsalaismedian mukaan linnut ovat näet alkaneet syödä pukkia. Yhtenä syynä epäillään olevan se, että pukin olkiin on sateisen kesän myötä jäänyt jyviä.

Ongelma on tiedostettu myös olkipukin virallisella tilillä viestipalvelu X:ssä .

– Tiedän, minua on vaikea vastustaa, sanottiin kuvan alla, jossa pukin kimpussa hääri kosolti lintuja.

Pukki on pystytetty joulun ilon tuojaksi Gävleen vuodesta 1966. Eniten iloa se on ehkä tuottanut pukin tuhoamista odottaville toimittajille, sillä pukki on tuhottu peräti 38 kertaa, yleensä polttamalla.