Putinin aggressio ei välttämättä lopu Ukrainaan, jos Venäjä voittaa, Naton Stoltenberg varoittaa

Jos Venäjä voittaa Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan, on olemassa todellinen riski, ettei presidentti Vladimir Putinin aggressio lopu siihen, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoittaa. Tämän vuoksi Naton jäsenmaiden on Stoltenbergin mukaan jatkettava Ukrainan tukemista sotilaallisesti.



Stoltenbergin mukaan Ukrainan tukeminen ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan sijoitus Nato-maiden omaan turvallisuuteen.



– Ainoa tapa saavuttaa oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu on vakuuttaa presidentti Putin siitä, että Venäjä ei tule voittamaan taistelutantereella, Stoltenberg sanoo.



– Ja ainoa tapa vakuuttaa presidentti Putin siitä, ettei hän tule voittamaan, on jatkaa Ukrainan tukemista, hän jatkaa.



Ukrainan merkittävimmän tukijan Yhdysvaltojen resurssit Ukrainan tukemiseen uhkaavat loppua, sillä Ukrainan uusi tukipaketti on edelleen jumissa kongressissa. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on kuitenkin vakuuttanut Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, ettei Yhdysvallat hylkää Ukrainaa.