Putin: Venäjä valmis neuvottelemaan tulitauosta

Tulitaukoehdotus koskee ensi kesän Pariisin olympiakisoja. Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati viikonloppuna tulitaukoa kisojen ajaksi. Macron on esittänyt vaatimuksen aiemminkin.

– Vaatimus tulitauosta olympialaisten ajaksi. Heidän on suostuttava siihen, sitä tullaan vaatimaan, Macron sanoi.

Reutersin mukaan Putin on vastannut Ranskasta tulleeseen pyyntöön. Putinin mukaan Venäjä on valmis neuvottelemaan tulitauosta Ukrainassa olympialaisten ajaksi, mutta Venäjän rintamatilanne on otettava huomioon.