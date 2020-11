Putin suitsutti brasilialaiskollegansa maskuliinisuutta ja internet vitsaili johtajien välillä kukkivasta bromanssista: "Todellinen mies"

Internetissä jaettiin kuvaa hevosella ratsastavasta parivaljakosta

Brasiliassa toiseksi eniten koronakuolemia koko maailmassa

Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Brasiliassa on kirjattu määrällisesti toiseksi eniten koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on ollut maassa tähän mennessä yli 166 000.

Enemmän kuolemia on vain Yhdysvalloissa, jossa koronan vuoksi on menettänyt henkensä jo yli neljännesmiljoona ihmistä.

Tartuntoja Brasiliassa puolestaan on varmistettu yli 5,9 miljoonaa, mikä on määrällisesti kolmanneksi eniten koko maailmassa. Tartuntoja on varmistettu enemmän Intiassa ja Yhdysvalloissa. Yliopiston mukaan Intiassa on ollut tartuntoja jo yli 8,9 miljoonaa kappaletta ja Yhdysvalloissa reilusti yli 11 miljoonaa.