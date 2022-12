Putin puhuu videolla kuohuviinilasi kädessä kansanmurhasta – Voiteliko viini presidentin kielenkannat?

Kielenkannat harvinaisen löysällä

– Nyt on ollut paljon mekkalaa siitä, että teemme iskuja naapurimaan energiainfrastruktuuriin. Kyllä, me teemme niitä iskuja. Mutta kuka tämän aloitti? Kuka iski Krimin sillalle? Kuka räjäytti voimalinjat Kurskin ydinvoimalalla? Kuka ei jakele vettä Donetskiin, joka on miljoonakaupunki? Se on kansanmurha, lausui Putin kristallilasien kilistelyn lomassa.