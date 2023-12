Puoli kuukautta sitten Suomeen saapunut turkkilainen turvapaikanhakija Can kertoo tilanteestaan: Päivät ovat tylsiä, eikä jatkosta saa tietoa

Venäjän kautta Suomeen saapunut 29-vuotias turkkilainen turvapaikanhakija Can on ollut maassa nyt noin puoli kuukautta. Edelleen Joutsenon vastaanottokeskuksen alueella oleileva Can haluaisi jo päästä rakentamaan elämäänsä Suomessa, mutta joutuu odottamaan päivät toimettomana kielikurssille pääsemistä ja siirtoa kaupunkiin.