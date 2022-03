Puolalaislehdeltä kekseliäs oivallus MM-karsintoihin – Ikea-manuaali avuksi Ruotsia vastaan

Ohjekirjasessa on piirrettynä jalkapallokenttä, ja siihen on myös kirjoitettu viisi ohjetta MM-kisalipun saavuttamiseksi.

Ikea-manuaalissa on selkeästi näkyvissä valmentaja, joka kertoo, miten peli voitetaan. Puolalaispelaajia on myös kuvattuna yksitoista kappaletta. Niin sanottuja tavallisia ukkoja on kymmenen kappaletta, ja yksi pelaaja, joka kantaa numeroa yhdeksän. Kyseessä on tietysti joukkueen maalipyssy Robert Lewandowski, jolta odotetaan osumia.