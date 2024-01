Prinssi Harry ja herttuatar Meghan "nuolevat haavojaan" jäätyään vaille haluamaansa tunnustusta: "Saattavat tuntea olonsa jonkin verran haavoittuneiksi"

Harry & Meghan -sarja on rikkonut Netflixin katsojaennätyksiä, sillä sitä on katseltu suoratoistopalvelussa yli 80 miljoonan tunnin ajan.

Pari on tuottanut alustalle oman dokumenttisarjansa lisäksi muun muassa Live to Lead -dokumenttisarjan, jossa haastatellaan inspiroivia tunnettuja johtajahahmoja. Tällä hetkellä Harrylla ja Meghanilla on työn alla ainakin Meet Me at the Lake -niminen fiktiivinen elokuva.