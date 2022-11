Prinsessa Catherine sädehti Dianan suosikkitiara päässään – ja häämalliston mekko yllään

Toinen merkille laitettava asia oli asu, joka Catherinella oli yllään. Useat kuninkaallisfanit saattoivat yllättyä sen nähtyään, sillä kyseessä on häämekko Jenny Packhamin vuoden 2021 häämallistosta. Kyseistä mekkoa myydään tällä hetkellä esimerkiksi Kleinfeld Bridal -liikkeessä New Yorkissa. Kyseinen häämekkoliike on tunnettu Say Yes to the Dress -sarjasta.