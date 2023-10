Prinsessa Catherine paljasti tyttärensä Charlotten, 8, uuden harrastuksen

Prinsessa Catherine paljasti vieraillessaan Bisham Abbey National Sports Centre -urheilukeskuksessa Buckinghamshiressä 12. lokakuuta, että hän on auttanut 8-vuotiasta tytärtään prinsessa Charlottea harjoittelemaan verkkopalloa. Laji on verrattavissa koripalloon, mutta palloa saa kuljettaa vain syöttämällä ja korin takana ei ole taustalevyä, kuten koripallossa.

Vierailun järjesti hyväntekeväisyysjärjestö SportsAid, jonka suojelija prinsessa Catherine on ollut vuodesta 2013. Myös prinssi William oli paikalla tapaamassa nuoria lupauksia ja ammattiurheilijoita.

Ammattiverkkopalloilija Ama Agbeze kertoi Peoplelle , että Catherine on pelannut verkkopalloa ennenkin.

– Hän sanoi, että on opettanut tytärtään hyökkäämään verkkopallossa, mutta nuoremmilla ihmisillä verkko on matalampi, joten se on itse asiassa hyvin erilaista. Hän tosin osaa edelleen, Agbeze kertoi.