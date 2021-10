Presidentti Sauli Niinistö tunnustautuu MT:n haastattelussa innokkaaksi mökkeilijäksi: ”Ja remonttia on tehty”

Mökkeilyn suosion uusi tuleminen on presidentti Niinistön mielestä kiintoisa ilmiö. Pandemian aikana moni on viettänyt enemmän aikaa mökillä: Toiset etätyöskennellen, jotkut kenties akuutin matkakuumeen takia.

– Vaikutta siltä, että on tullut taas tutummaksi elämä kaupunkien hälinän ulkopuolella. Itsekin olen lukenut yksittäisten ihmisten kertomuksia siitä miten on maalaiselämä löytynyt ja miten se on viehättänyt, Niinistö kertoo MT:lle.