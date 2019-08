Presidentti Niinistön mainostama venäläisten jätehuoltovierailu tuo Suomeen kymmenien ihmisten delegaation

– Pohdimme uusia aloja, ja erityisesti nyt keskustelimme jätehuollosta, jossa me suomalaiset pidämme omaa järjestelmäämme ja kehitystämme varsin korkeana, Niinistö totesi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

– Pitkään on ollut esillä Krasnyi Borin -hanke, mutta nyt puhutaan yleisestä jätehuollosta. Kuulimme, että Suomeen on saapumassa 30 aluejohtajaa Venäjältä tutustumaan suomalaiseen järjestelmään.

Neuvotteleva virkamies Pia Sarivaara työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo STT:lle, että Venäjän alueiden johtajia on kutsuttu Suomeen vierailulle syyskuun puolivälissä. Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) esittämän kutsun vastausaika on vielä meneillään. Osa aluejohdosta tuntee Suomen järjestelmän jo niin hyvin, etteivät he ole kokeneet tarpeelliseksi osallistua vierailulle.