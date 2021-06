Presidentti Niinistö USA:n vakoilujupakasta: "Suomessa ei ole havaintoja vastaavasta" – kommentoi napakasti myös pääministerin ruokakohua

Useat eurooppalaismediat ovat kertoneet Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n vakoilleen Tanskan sotilastiedustelun FE:n avustuksella liittolaismaiden poliitikkoja muun muassa Ranskassa, Ruotsissa ja Saksassa.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist vaatii Tanskalta selvitystä asiasta, samoin Norja. Myös Saksassa on oltu pöyristyneitä.

Suojelupoliisin mukaan ei ole tiedossa, että suomalaisiin poliitikkoihin tai virkamiehiin olisi kohdistunut Yhdysvaltain vakoilua.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti kertoo niin ikään, ettei hänellä ole tiedossa suomalaisia vakoilun kohteeksi joutuneita.

– Minulla ei ole vielä ole ollut tilaisuutta keskustella muiden valtiojohtajien kanssa tästä. Suomessa ei ole havaintoja vastaavasta. Osoittamatta suuntaa, on kuitenkin oltava tietoisia, että meitä katsellaan ja kuunnellaan. Sellainen tämä maailma on. Siihen on osattava varautua, Niinistö pohti tiedotsuvälineille Örön saarella.

Tasavallan presidentti tarkasti tänään Merivoimat Russarössä ja vierailee Saaristomeren kansallispuistossa Örössä.

Venäjältä pahaenteisiä kommentteja

Tasavallan presidentti Niinistö pitää hyvänä asiana sitä, että Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat kesäkuun 16. päivä Genevessä.

– Vaikka Venäjä ja Yhdysvallat olisivat eri mieltä, niin tapaamisessa tiedetään sitten, mistä ollaan eri mieltä ja toivottavasti löydetään myös se, mistä saatetaan olla samaa mieltä. Kaikkia konfliktitilanteita koskee se, mitä etäämmällä ollaan sitä pahemmalta näyttää. Samassa pöydässä riitely on parempi kuin täydellinen vaikeneminen, Niinistö sanoo.

Huipputapaamisen alla Venäjältä on kuulunut Niinistön mielestä jonkin verran huolestuttavia kommentteja.

– Se on vähän pahaenteistä, että muistaakseni Venäjän varaulkoministeri sanoi, että ikäviä tapahtumia voi kertyä ennen tapaamista.

Itämeren ympäristössä ei ole tapahtunut presidentti Niinistön mukaan hiljattain jännitteiden uudelleenkiristymistä entistä pahemmalle tasolle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Itämeri on jännitteiden meri. Se on ollut sitä vuodesta 2014 eli Krimin miehityksen jälkeen. Välillä tilanne on tasaantunut. Nyt ei ole merkkejä uudelleenkiristymisestä, Niinistö pohti.

Pääministerin ruokakohuun lyhyt kommentti

Presidentti Niinistö ei halunnut kommentoida pitkälti pääministerin ateriaetuun liittyvää kohua.

– Tässä on nyt hyvä huomata, että pääministeri itse on todennut, että asiat selvitetään ja tyydytään me katsomaan sitä, Niinistö painotti.