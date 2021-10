Presidentti Niinistö: Suomella ratkaiseva vuosi turvallisuuspolitiikassa – "Pysyykö ovi Nato-jäsenyyteen auki?"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Ulkopoliittisessa instituutissa pitämässään puheessa, että Suomella on ratkaiseva vuosi edessään, kun sekä Euroopan unioni että puolustusliitto Nato ovat "muotoilemassa omaa tulevaa turvallisuus- ja puolustusnäkemystään".

Venäjän kanssa "aitoja erimielisyyksiä"

Niinistön mukaan Venäjään liittyen "on havaittavissa monia huolestuttavia kehityskulkuja".

– Euroopan unionin ja Venäjän välinen suhde on käytännöllisesti katsoen kuihtunut olemattomiin. Kumppanuuden hakemisen tilalle on tullut kasvavaa epäluuloa ja molemminpuolista syyttelyä. Meillä on aitoja erimielisyyksiä – sitä ei tule kiistää.