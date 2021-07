Presidentti Bolsonaron vastaiset mielenosoitukset jatkuivat Brasiliassa – parlamentti tutkii korruptioepäilyä koronarokotekaupoissa

Maan parlamentti on viime aikoina tutkinut hallinnon koronatoimia, muun muassa korruptioepäilyjä rokoteostoissa.

Bolsonaro on kiistänyt kaikki väitteet hallintonsa korruptiosta.

Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu Brasiliassa jo yli 500 000, mikä on määrällisesti toiseksi eniten koko maailmassa. Brasiliaa enemmän koronakuolemia on kirjattu vain Yhdysvalloissa.