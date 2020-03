Pörssikurssit vajoavat, Yhdysvaltoihin ei saa matkustaa – tätä Donald Trumpin päätös merkitsee taloudelle: "Epävarmuus on myrkkyä"

"Epävarmuus on myrkkyä"

Toistaiseksi on kuitenkin Pakarisen mukaan hämärän peitossa, voiko kieltoa kiertää siirtämällä matkustusta ja toimituksia vaikkapa Isoon-Britanniaan, joka ei ole kiellon piirissä.

Toistaiseksi Yhdysvaltojen talous on kasvanut ja kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä, mutta koronavirus on painanut kasvukäyrät alas. Tämä puolestaan heijastuu kysyntään, yrityksiin ja niiden investointeihin.

Negatiivinen kierre on valmis, ja se näkyy jo hermoiluna kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

– Jos futuureita katsoo Yhdysvalloista, aika punaiselta näyttää. Nyt on nähty sitten tämän kaltainen peliliike Yhdysvaltain toimesta viime aamuyön aikana. Epävarmuus on suurta, ja se on tietysti aina myrkkyä taloudelle.