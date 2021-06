Porkkanaa kehiin! Kreikka maksaa nuorille 150 euroa koronarokotteen ottamisesta

Rahat voi käyttää matkustamiseen

Noin 100 000 kreikkalaista rokotetaan päivittäin. Koko aikuisväestöstä noin 35 prosenttia on tähän mennessä saanut koronarokotteen, ja kesäkuun loppuun mennessä luku on hallituksen arvion mukaan 48 prosenttia. Ongelmana on kuitenkin tiettyjen ikäryhmien haluttomuus ottaa koronarokote, ja Kreikan hallitus toivookin palkkion avulla saavansa ainakin nuoret koronapiikille mahdollisimman pian.