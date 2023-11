Porissa dramaattinen käänne – Arttu Ilomäki iski näyttävän ratkaisumaalin

Ässät on napannut kotiottelussaan kolme pistettä KooKoolta viimeksi 18. joulukuuta 2018. Sen jälkeen kymmenestä KooKoon vierailusta Porissa kotijoukkueelle on jäänyt kaikkiaan neljä pistettä kahdesta voitosta varsinaisen peliajan jälkeen. Peräkkäisiä vierasvoittoja kouvolalaisilla on nyt viisi.