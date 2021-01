Pompeo väittää Iranin olevan al-Qaidan uusi kotipesä

Pompeon mukaan Iran on esimerkiksi myöntänyt al-Qaidan jäsenille matkustusasiakirjoja.

Pompeo myös vahvisti New York Timesille, että al-Qaidan kakkosmies tapettiin viime vuonna Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Hän ei kuitenkaan sanonut, että Iran olisi murhan takana, mitä yleisesti uskotaan.

Asiantuntijat eivät pidä Pompeon analyysia Iranista al-Qaidan suojelijana uskottavana. Iran on shiialainen valtio, ja valtaosa sen asukkaista on persialaisia, kun taas ensisijaisesti arabeista koostuva al-Qaida edustaa äärisunnalaisuutta. Iran on myös taistellut al-Qaidaa vastaan ulkomailla useilla rintamilla.