Pöllöraati paini rokotuskattavuuden 80 prosentin tavoitteesta: "En tiedä, päästäänkö siihen" – miksei hallitus kerro tarkkaa päivää, milloin Suomi avataan?

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut runsaat neljä miljoonaa ihmistä eli 72,2 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on saanut noin 2,88 miljoonaa ihmistä eli 51,8 prosenttia väestöstä.

Neihumin mielestä hallitus on koko pandemian ajan vältellyt tarkkojen päivämäärien antamista sen suhteen, mitä milloinkin avataan.

"80 prosenttia on aika korkea luku"

Pääministeri Sanna Marin on todennut, että koronarajoituksia voidaan alkaa poistaa, kun yli 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu Suomessa.

– Minun mielestäni se on myös ihmisen oma valinta. 80 prosenttia on kyllä aika korkea luku. En tiedä päästäänkö siihen, hän lisää.

"Koronapassi on mielenkiintoinen viritelmä"

Suunnitteilla on myös niin sanottu koronapassi, joka on ollut käytössä esimerkiksi Tanskassa jo kevättalvesta asti.

– Koronapassi on mielenkiintoinen viritelmä. Sen julkilausuttu tavoite ei sinänsä ole saada ihmisiä rokotettavaksi. Mutta jos mennään siihen, että loppuvuodesta tapahtumiin päästäkseen pitäisi jatkuvasti nenää huonata, niin voi olla että se saattaisi kannustaa jonkun sinne piikkiä ottamaan, Neihum pohtii.

– Rokotevastaisuus on vanha ilmiö. Sitä on ollut niin kauan kun on ollut rokotuksia. Se ei liity vain koronarokotukseen. Se tuskin maailmasta häviää. Rokotevastaisten päätä voi olla vaikea kääntää, Moilanen lisää.