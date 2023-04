Pöllöraati hallitustunnusteluista: Tilanne ei ole muuttunut vaali-illasta – "Kaksi vaihtoehtoa"

Mahdollista hallituskokoonpanoa on spekuloitu vaalien jälkeen. Lähtötilanne on ollut kuitenkin vaali-illasta lähtien hyvin pitkälti samanlainen.

– Kaksi vaihtoehtoa, kokoomus ja perussuomalaiset tai kokoomus ja demarit. Tilanne ei ole miksikään muuttunut eikä se varmaan muutu näillä kysymyksilläkään. Petteri Orpolla on avaimet käsissään, politiikan toimittaja Jari Korkki kertoo.

MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihumin mukaan kysymyksissä on kyse eräänlaisesta performanssista.

– He ovat vaali-illasta lähtien korostaneet, että he kuuluvat vaalien voittajiin, koska saivat kolme lisäpaikkaa. Siitä huolimatta sieltä viestitetään kovasti oppositiohaluja ja ikään kuin mökötetään tätä vaalin tulosta. Se on hiukan ristiriitaista.