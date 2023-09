Politiikan syksy alkamassa toden teolla – Tutkija: Jyrkkää vastakkainasettelua tulossa

– Kesällä alkoi jo tilanne jännittyä. Eli on aloitettu sillä, että puretaan vähän näitä kesän skandaaleja, hän sanoo STT:n haastattelussa.

Rasismikysymys ollut emotionaalisesti latautunut

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että tiedonanto on ollut puolueelle työkalu hallituksessa pysymiselle.

Helimäki näkee, että rasismiin suhtautuminen on ollut paitsi todella suuri arvokysymys, myös erittäin emotionaalisesti latautunut aihe. Koko hallitustyöskentelyn ympäristö on ollut sen vuoksi räjähdysalttiimpaa.

Hän arvioi, että jos aiheeseen liittyvät kohut on nyt nähty eikä rasismista olla enää eri mieltä, mitään hallituksen toimintakykyä kyseenalaistavaa tuskin on näköpiirissä. Toisaalta kaikki on mahdollista.