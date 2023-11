Poliisioperaatio Puumalassa – kohteena venäläisporhon saari

Itä-Suomen poliisilaitos ei kerro MTV Uutisille asiasta enempää kuin sen, että he antavat Kotosaaressa virka-apua ulosottolaitokselle. Tukea on pyydetty sitä varten, että poliisi tukisi ulosottomiestä hänen työssään.

Ulosottolaitoksen laitoksen erityistäytäntöönpanon yksikön johtaja kihlakunnanvouti Aki Virtanen vahvistaa, että ulosottolaitos on pyytänyt tehtävään virka-apua poliisilta. Erityistäytäntöönpanon yksikkö hoitaa kaikkein vaativimpia ja aikaavievimpiä ulosottoasioita.

– [Kotasaarella on] paikkaan kohdistuva etsintä. Etsinnällä ulosottomies etsii ulosmitattavaa tai takavarikoitavaa omaisuutta tai selvitysaineistoa, hän kertoo.

Oligarkin saari

Kotasaaren omistaa venäläismiljardööri Igor Kesaev, jolla on yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen. Oligarkin nimestä on käytetty mediassa myös kirjoitusmuotoa Kesajev. Hän on muun muassa EU:n ja Yhdysvaltain pakotelistalla.