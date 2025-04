Poliisin peruttava kritisoitu päätös, pormestariehdokkaat vaativat MTV:n tentissä – "Saatu hyviä tuloksia, ei pidä hukata"

Koulutus ja koulujen asiat ovat suuri teema kuntavaaleissa. Helsingin pormestariehdokkaat palauttaisivat poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan.

Ratkaisuja koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan etsittiin keskiviikkona Pöllölaaksossa, kun kahdeksan ehdokasta eri puolilta Suomea saapui MTV:n Kuumat nimet -vaalitenttiin.

Keinot kiusaamisen ja kouluväkivallan kitkemiseen voivat olla samoja eri puolilla maata, mutta tentissä nousi esiin eräs erityispiirre Helsingistä.

Sdp:n pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma nosti puheenvuorossaan esiin Helsingin poliisin päätöksen lakkauttaa ennalta ehkäisevän toiminnan yksikkönsä viime vuonna.

Heinäluoman mukaan ennalta ehkäisevä toiminnan yksikkö pitäisi palauttaa. Hän sanoo, että olisi pormestarina valmis käymään tilanteen uudelleen läpi Helsingin poliisin kanssa.

– Sillä kun on saatu hyviä tuloksia, niin ei pidä hukata hyvää toimintoa, jossa on ammattilaiset tutut ihmiset, jotka ovat tekemisissä meidän koulujen ja opettajien kanssa, Heinäluoma totesi tentissä.

Kritisoitu poliisin sisällä

Lakkauttamispäätöstä on kritisoitu laajalti Helsingin poliisin sisällä ja se on johtanut myös useisiin irtisanoutumisiin. Omasta irtisanoutumisestaan on kertonut yli 30 vuotta poliisina työskennellyt Jari Taponen, joka kertoi jättäneensä poliisin arvoristiriitojen vuoksi.

Juontaja Jaakko Loikkanen kysyi myös kokoomuksen pormestariehdokkaalta Daniel Sazonovilta, toimisiko hän samoin kuin Heinäluoma. Myös hän palauttaisi yksikön.

– Ehdottomasti. Olen myös esittänyt, että tarvitsisimme pysyvän yhteistyön kaupungin ja poliisin johdon välillä, missä näitä asioita voitaisiin tuoda pöytään. Ennalta ehkäisevästä [yksiköstä] olen aivan samaa mieltä.

Sazonovin mukaan on ollut tärkeää, että kouluilla on ollut suora numero poliisille. Sitä kautta yhteyttä on voitu ottaa matalammalla kynnyksellä, eikä soittaa aina hätäkeskukseen.

Pormestari ei päätä

Juontaja Loikkanen kysyi vielä, voiko pormestari päättää, että yksikkö tulee takaisin, jos hän niin haluaa. Onko asia siis pormestarin "näpeissä"?

Sdp:n Heinäluoman mukaan ei, hän mutta toivoo hyvää keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä poliisin kanssa.

– Yhteinen tavoite pitäisi olla selvä ja jaettu, että pyrimme kaikkiin nuorten pahoinvointi- ja väkivaltatilanteisiin puutumaan riittävän ajoissa.

Kokoomuksen Sazonov nostaa Petteri Orpon hallituksen panostukset koulupoliisitoiminnan resursseihin.

– Näen, että se antaa selkänojaa sille, että Helsingin poliisin täytyy siihen suuntaan kulkea. Eli samaan suuntaan kaupungin kanssa.

