Poliisihallitus moittii Helsingin poliisia nimitysmenettelyistä – apulaispoliisipäällikön tehtävää ei laitettu julkiseen hakuun

– Taustalla on alun perin julkisen hakumenettelyn kautta tehty määräaikainen nimitys ja kyseessä on samaan sijaisuuteen perustuvien määräaikaisten virkasuhteiden ketjutus, Helsingin poliisin lausunnossa sanotaan.

Poha: Työtoveruus ei tehnyt Aapiosta esteellistä

Pohan mukaan pääsääntönä voidaan pitää, että avointa hakua pitäisi käyttää valtiolla kaikissa yli kahden vuoden mittaisissa määräaikaisissa virkasuhteissa. Vaikka Pohan mukaan hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu mahdollisimman avoin rekrytointikulttuuri ja se, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus hakea avoimia virkoja, ei se kuitenkaan havainnut Kopperoisen nimityksessä suoranaista lainvastaisuutta.

– Virantäyttömenettelyn avoimuutta olisi toteuttanut paremmin se, että myös apulaispoliisipäällikön toinen viisivuotinen sijaisuusjakso olisi laitettu avoimeen hakuun -- Asian arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se, että menettelyn tavoite sinänsä on ollut perusteltu eli määräaikaisuuksien tarpeettoman pilkkomisen välttäminen sekä se, että asiassa on ennen päätöksen tekemistä konsultoitu Poliisihallituksen hallintoyksikköä, Poha sanoi.