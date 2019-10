Poliisia pyydettiin olemaan ”vähemmän homo” – Saa nyt 18 miljoonan euron korvaukset syrjinnästä

Wildhaber nosti oikeusjutun työnantajaansa vastaan vuonna 2017 sen jälkeen, kun hänet oli sivuutettu ylennyksiä jaettaessa 23 kertaa. Tapauksesta on uutisoinut muun muassa The Guardian .

"Halusimme lähettää viestin"



– Halusimme lähettää viestin, valamiehistön puheenjohtaja kertoi toimittajille The Guardianin mukaan.

St Louisin piirikunnan päällikkö Sam Page on kertonut Twitterissä julkaisemassa lausunnossa nimittävänsä uusia jäseniä alueen poliisijohtoon.

– Poliisiosastomme on oltava paikka, jossa kaikkia yhteisön jäseniä ja virkamiehiä kunnioitetaan ja kohdellaan arvokkaasti. Laitoksen työllisyyspäätökset on tehtävä ansioiden ja sen perusteella, kuka on paras työhön, Page sanoi.