Poliisi varoittaa tappavasta tippa-huumeesta

Poliisi varoittaa tippa-nimisestä huumeesta, joka on niin voimakasta, että sen tarkka annostelu on mahdotonta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että Kouvolassa on tapahtunut alkuvuoden aikana huumeiden käyttäjien kuolemaan johtaneita epäiltyjä yliannostustapauksia.

Poliisi epäilee, että mahdollisten yliannostuskuolemien uhrit ovat käyttäneet tippa-nimellä tunnettua ainetta.

Kuvassa olevaa tippa-huumetta myydään katukaupassa.

Tippa on erittäin voimakas ja vaarallinen synteettinen opioidi. Tippaa myydään katukaupassa nestemäisessä muodossa pieninä tippoina. Aine on useita kertoja voimakkaampaa kuin fentanyyli. Käyttöannoksen mittaaminen tarkasti on mahdotonta, joten tappavan yliannostuksen riski on todella suuri.

Myös opioidin käyttäminen samanaikaisesti muiden aineiden, erityisesti bentsodiatsepiinien, kanssa on äärimmäisen vaarallista. Poliisi muistuttaa, että kaikki sekakäyttö on hengenvaarallista. Se on kaikkein yleisin taustatekijä suomalaisten nuorten tapaturmaisissa huumekuolemissa.