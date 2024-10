Lapset kostavat kiusaajilleen porukalla, tutkinnassa uusi törkeä pahoinpitely – "Kuvaamalla väkivaltaa ruokit väkivaltaa"

Hämeen poliisi kertoo, että tutkittavana muun muassa tapaus, jossa alaikäinen on joutunut pahoinpitelyn ja nöyryytyksen uhriksi. Poliisin mukaan tilannetta seurasi joukko nuoria, tilanne kuvattiin ja sitä jaettiin sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä pahoinpitely, lievä pahoinpitely, laiton uhkaus, sekä kunnianloukkaus.

Poliisi kertoo myös toisesta vastaavasta tapauksesta, jossa sosiaaliseen mediaan on perustettu ryhmä, jossa kehotetaan raportoimaan tietystä nuoresta ja jopa yllytetään väkivaltaan tätä nuorta kohtaan. Kaikki ryhmän osalliset ovat alle 15-vuotiaita.

Poliisi kertoo, että molemmissa tapauksissa kyse on kostosta, johon on yllytetty suuri joukko nuoria. Kiusaajalle on haluttu kostaa kiusaaminen.