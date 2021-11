Poliisi tutkii Turun ravintoloissa tapahtuneiksi epäiltyjä huumausrikoksia

Poliisille on tehty asiasta tähän mennessä Turussa neljä rikosilmoitusta.

Yhteistä tapauksille on se, että uhrit ovat jättäneet ravintolassa juomansa vartioimatta. He epäilevät, että juomaan on laitettu jotain, koska ovat kokeneet olonsa sen jälkeen erittäin sekavaksi ja pahoinvoivaksi.