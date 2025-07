Poliisi pyytää havaintoja Lohjalla kadonneesta miehestä

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja lohjalaismiehestä, joka on nähty viimeksi eilen sunnuntaina.

Noin 55-vuotias mies (kuva) on nähty viimeksi sunnuntai-iltana Lohjan Citymarketin lähistöllä noin kello 18 aikaan.

Mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on mustat hiukset.

Yllään miehellä on ollut musta t-paita sekä mustat shortsit. On mahdollista, että hänellä on ollut selässään pieni punainen reppu.

Reaaliaikaiset havainnot miehestä voi soittaa hätänumeroon 112.

Miehen etsintään osallistuu poliisin lisäksi Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.