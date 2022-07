Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta miehestä – lähti liikkeelle Mikkelistä, auto löydettiin Suonenjoelta

Poliisin mukaan vuonna 1951 on nähty viimeksi Mikkelissä keskiviikkona, kun hän lähti autolla liikkeelle. Eilen illalla miehen kuljettama auto löytyi Suonenjoelta.

Mies on poliisin mukaan kotoisin Etelä-Suomesta, ja hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on harmahtavan ruskeat hiukset ja parransänki. Poliisin mukaan hänellä saattaa olla päällään harmaa lyhyt pusakka sekä farkut.