Poliisi löysi satoja pulloja väärennettyä Koskenkorvaa – tunnistat väärennöksen korkista

Laitonta kauppaa epäillään

Poliisi epäilee, että katukauppaan ja muuhun laittomaan levitykseen on päätynyt jo useita satoja pulloja. Pulloja on voitu välittää eri puolilla maata.

– Väärennettyä Koskenkorva-viinaa epäillään levitetyn ainakin Keski-Suomen alueella, josta pulloja on takavarikoitu pysäytetyn ajoneuvon lisäksi toisestakin paikasta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen poliisin tiedotteessa.

Näin tunnistat väärennetyn Koskenkorva-pullon

Pullot näyttävät PET-muovisilta 0,5 litran Koskenkorva Viina -pulloja. Poliisilla on kuitenkin tiedossa merkkejä, joista väärennetyn tuotteen tunnistaa.

Aidon Korkenkorva-pullon tunnistaa siitä, että PET-muovisessa pullossa on beigen värinen korkki, pullon pohjassa lukee "Altia" ja Suomessa myytävissä pulloissa on lisäksi panttimerkinnät.

– Tuoteväärennöksissä on riskitekijöitä, koska tuotteen sisältö on suurella todennäköisyydellä jotain muuta kuin mitä etiketissä lukee. Tässäkään tapauksessa ei voida olla varmoja siitä, että väärennettyjen pullojen sisältö olisi turvallista juotavaksi. Alkoholin ostaminen pimeiltä markkinoilta on aina riski, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti RekolaKeskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.