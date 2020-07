Poliisi kohdistaa valvontaa Nuuksion kansallispuistoon – paikalla lisääntyneitä häiriöitä: "Retkeilykulttuuria voisi ajatella eri tavalla"

Nuuksion kansallispuistosta on tullut poliisin tietoon yöllistä metelöintiä, roskaamista ja laitonta tulentekoa. Tilanteista enemmistö on liittynyt häiriökäytökseen. Varsinaisia rikoksia ei ole juuri ilmoitettu.

– Aluejohtajamme otti asiasta yhteyttä poliisiin. He tiedostivat, että kyseessä on oikea ongelma ja reagoivat siihen nopeasti, kertoo Neuvonen.

Metsähallitus on perustanut kampanjan, jossa he ovat pyytäneet retkeilijöitä ilmoittamaan paikoista, joissa he ovat havainneet laittomia tulia. Viikossa ilmoituksia on tullut yli 100.