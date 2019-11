Poliisi ei aloita "Husu" Husseinin vaatimaa tutkintaa Halla-ahon tviitistä – "Jyrkkää, mutta asiaperusteista sarkastista kritisointia"

"Toinenkin mamukuski joutui rasistisen hyökkäyksen kohteeksi"

Itse uutinen ei liittynyt Husseiniin millään tavalla, mutta Hussein oli aiemmin kertonut joutuneensa rasistisen nimittelyn kohteeksi taksissa ja jättäneensä asiakkaan sen johdosta pois kyydistä. Väite on osoitettu valheeksi.

Poliisi: Jyrkkää, mutta asiallista kritiikkiä

– Halla-ahon twiitissä on siten lähtökohtaisesti kyse sellaisen sallitun mielipiteen esittämisestä, joka ei tule kunnianloukkauksena rangaistavaksi, poliisi perustelee tiedotteessaan.

– Hussein on helsinkiläinen poliitikko, joka osallistuu ennakkoluulottomasti ja joskus provosoivastikin julkiseen keskusteluun. Husseinin on näin ollen lähtökohtaisesti siedettävä ankaraa ja epäasiallistakin menettelyynsä ja käyttäytymiseensä kohdistuvaa arvostelua, perustelu jatkuu.

Poliisin mukaan Halla-aho osallistui tviitillään julkiseen keskusteluun, jonka Hussein oli itse käynnistänyt "vaikuttaakseen yleiseen mielipiteenmuodostukseen ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä". Poliisin mukaan asialla on yleistä poliittista merkitystä.

Poliisin mukaan kyse on sananvapausasiasta.

– Sananvapaus on keskeinen poliittinen perusoikeus moniarvoisessa yhteiskunnassa, ja oikeusvaltiossa sananvapautta voidaan rajoittaa vain silloin, kun se on muiden oikeuksien tai yleisen turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Näin ollen tässä asiassa on kyse sallitusta sananvapauden käytöstä, poliisin tiedotteessa sanotaan.