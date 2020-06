Poliisi ei aloita esitutkintaa Turtiaisen tviitistä

Esiselvityksen lopputulos on, että asiassa ei ole syytä epäillä kumpaakaan rikosta.

Poliisin arvion mukaan julkaisu on henkilöitynyt menehtyneeseen George Floydiin, ja julkaisulla on sinällään halvennettu Floydia. Kunnianloukkauksen tunnusmerkistön mukaan kuolleen henkilön halventaminen ei kuitenkaan ole rangaistavaa, vaan rangaistavaa on ainoastaan valheellisten tietojen ja vihjauksen esittäminen siten, että niistä aiheutuu kärsimystä niille, joille vainaja oli erityisen läheinen.