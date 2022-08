Poikkeuksellisen kuuma viikko starttaa tänään – helteiden lisäksi luvassa ukkosia ja rankkasateita

– Hyvin erikoiselta elokuun viikolta näyttää tämä ennuste. Sopisi pikemminkin jonnekin tuonne heinäkuulle, sen verran kuumaa on, meteorologi Markus Mäntykannas ihmettelee.

Tänään hellettä on luvassa Oulun korkeudelle saakka. Lounaisessa Suomessa 30 astetta saattaa paukkua rikki jo tänään. Pohjoisessa saattaa tulla päivän aikana yksittäisiä sadekuuroja.

– Tiistaina monin paikoin Lappikin menee jo hellelukemille. Lämpö raivaa tiensä aivan Jäämeren rantaviivalle saakka ja Etelä- ja Keski-Suomi kuumenevat entisestään. Lämpimintä on Länsi-Suomessa, mutta vastapainona länteen voi kehittyä iltapäivällä jo aika voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Tunnissa voi tulla yli 20 milliä vettä.

Sadealue tuo ukkosia mukanaan

– Keskiviikko on tosi jännä päivä. Siinä on ukkosrintama, joka liikkuu Suomen yli kohti itää. Samalla se vilvoittaa säätä lännessä. Tässä on helteen ja kosteuden ilmanalassa potentiaalia hyvinkin voimakkaille sade- ja ukkoskuuroille. Voi olla rankkasadetta ja näyttävää salamointia, rakeita ja trombeja.