Poikkeukselliseen rumputuleen MM-kisoissa joutunut Naisleijonien tähtiveskari: "Maalivahtina olemisen suola"

– Itse ei tarvinnut pahemmin maalilla ajatella. Se oli sellaista selviytymistä välillä. Tykkään peleistä, joissa saa paljon torjua. Se on kuitenkin maalivahtina olemisen suola, naisten SM-liigan parhaaksi pelaajaksi viime keväänä valittu Keisala totesi.

Kaksi alkulohko-ottelua on tuottanut Suomelle pyöreät nolla pistettä. Maaliero on niin ikään tummanpuhuva, 2–10. Seuraavaksi vastaan asettuu ennakkoon merkittävästi kevyempi Japani. Naisleijonien status on tulevassa ottelussa oletettavasti enemmän kiekkoa pitävä ja pelitapahtumia hallitseva joukkue.