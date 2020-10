Poikkeuksellinen pidätys Los Angelesissa: Meksikon entinen puolustusministeri ja kenraali kiinni epäiltynä kytköksistä huumekauppaan

– (Meksikon asevoimiin) on aina liitetty epäilyksiä korruptiosta, mutta emme ole päässeet iskemään hampaitamme mihinkään. Tämä oli hieman epätavallista, koska sotilaat on Meksikossa aina nostettu jalustalle, sanoo Mike Vigil, joka on aiemmin toiminut kansainvälisten operaatioiden päällikkönä Yhdysvaltain huumepoliisissa DEA:ssa.