Poika esitteli käsiasetta koulussa kavereilleen – poliisi löysi repusta pistoolikotelon ja patruunoita, ase löytyi vasta myöhemmin

Luovutti aseen tuntemalleen aikuiselle

Poika on poliisin mukaan saanut aseen haltuunsa luvattomasti tuttavansa luota vähän ennen kouluun menoa maanantaina, eli edeltävänä päivänä. Aseen omistajalla on lupa aseeseen, ja poliisi on sittemmin löytänyt aseen etsinnällä, joka on tehty henkilön luokse, jolle poika luovutti aseen.