Pohjois-Syyrian konflikti herättää kysymyksiä Trumpin linjasta, voi aiheuttaa vaalikampanjalle uskottavuusongelman – "Yhdysvalloilla ei tällä hetkellä ole ulkopolitiikkaa"

Turkille hyökkäys tietää sitä, että sen suhde Venäjään viilenee. Maat ovat lähentyneet viime vuosina toisiaan, mutta Venäjä on myös Syyrian hallituksen liittolainen, joten maat ovat tässä konfliktissa eri puolilla.

– Turkki pelaa omaa peliään ja on aika lailla yksin tällä hetkellä.

"Yhdysvalloilla ei tällä hetkellä ole ulkopolitiikkaa"



Yhdysvaltojen toiminta ennen Turkin hyökkäystä ja sen aikana on ollut monitulkintaista. Toisaalta se veti joukkonsa pois Pohjois-Syyriasta, mikä antoi Turkille mahdollisuuden hyökätä, mutta toisaalta se kritisoi Turkin toimintaa ja kongressissa kummankin puolueen edustajat vaativat tiukkoja pakotteita.

– Sen jälkeen, kun (kansallisen turvallisuuden neuvonantaja) John Bolton lähti hallinnosta pois, ei ole ollut konseptia siitä, miten ulkopolitiikkaa tehdään. Ainoa tavoite on presidentti Trumpin uudelleenvalinta vaaleissa.

Trumpille ongelmia vaalikamppailussa

Taustalla päätökseen joukkojen vetämisestä Pohjois-Syyriasta on Penttilän mukaan se, että Trump on luvannut lopettaa "loputtomat sodat". Vetäytyminen on kuitenkin herättänyt kritiikkiä myös presidentin uskollisten tukijoiden keskuudessa.