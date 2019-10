Pitäisikö verkkokalastus kieltää täysin saimaannorppien vesillä? Kansalaisaloite luovutettiin eduskuntaan – taustalla heinäkuun kuolonaalto

Tämä ryöpsäytti käyntiin keskustelun saimaannorppien verkkokuolemista ja siitä, pitäisikö niitä kitkeä lainsäädännön kautta. Luonnonsuojeluliiton mukaan vuodesta 2005 lähtien yhteensä 72 norppaa on kuollut verkkoihin.

Nykyisellään verkkokalastus on kiellettyä ainoastaan huhtikuun puolestavälistä kesäkuun loppuun.

Ministeriö perusti norppatyöryhmän

Saimaannorppa on maailman uhanalaisimmaksi määritelty hylje. Lajin kannaksi on arvioitu noin 410 yksilöä. Määrä on ollut kasvamaan päin.