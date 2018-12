Pikkujoulut viikonloppuna? Poliisi järjestää nyt "rattijuopumusvalvontamaratonin" – muistuttaa lisäksi tärkeästä asiasta

Tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman kattavaa ja tehokasta rattijuopumusvalvontaa poliisilaitosten käytettävissä olevilla valvontaresursseilla. Poliisi muistuttaa, että auto tulee jättää kotiin, jos aikoo käyttää alkoholia.

– Pikkujoulujuhliin lähdettäessä auto on syytä jättää kotiin ja käyttää esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä, jos aikoo juhlistaa pikkujouluja alkoholilla. Tärkeää on myös muistaa se, että jos illalla on tullut nautittua alkoholipitoisia juomia, voi päihteet näkyä veressä vielä seuraavana aamuna ja jopa vielä päivälläkin, muistuttaa Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio tiedotteessa.